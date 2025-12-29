Фото: Нацполиция

Это произошло 27 декабря в селе Норинцев. 17-летний парень проник в дом пенсионеров и напал на них

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Ночью 27 декабря подросток проник в дом 59-летнего местного жителя. Он избил женщину, которая спала на печи, потому что думал, что это хозяин. Впоследствии он увидел человека в другой комнате и напал уже на него. 17-летний злоумышленник. был нетрезвым и планировал ограбить потерпевших. Однако он испугался, что его могут узнать, и скрылся.

Пострадавшие были госпитализированы. 17-летний злоумышленник был найден и задержан.

"Следователи сообщили задержанному о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Известно, что парень ранее уже совершал подобные преступления и судом ему назначалось. подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

