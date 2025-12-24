Иллюстративное фото: pixabay

Трагедия произошла во вторник, 23 декабря, в селе Великий Алексин Ровенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 02:40 машинист резервного локомотива сообщил полиции, что на путях между станциями "Ровно" и "Обаров" обнаружил тело мужчины.

Полицейские установили, что погибший – 61-летний местный житель. У умершего имеются травмы, характерные при наезде поезда, в частности – ампутация нижней конечности.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, ночью 18 декабря на вокзале в Виннице поезд сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм девушка погибла на месте.