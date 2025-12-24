На Рівненщині потяг на смерть збив чоловіка
Трагедія сталася у вівторок, 23 грудня, у селі Великий Олексин Рівненського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько 02:40 машиніст резервного локомотиву повідомив поліції, що на коліях між станціями "Рівне"та "Обарів" виявив тіло чоловіка.
Поліцейські встановили, що загиблим є 61-річний місцевий житель. У померлого наявні травми, характерні при наїзді потягу, зокрема – ампутація нижньої кінцівки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вночі 18 грудня на вокзалі у Вінниці потяг збив 18-річну дівчину. Від отриманих травм дівчина загинула на місці.
