16:48  03 ноября
Во Львове дотла сгорел трамвай: видео инцидента
14:09  03 ноября
Погода в Украине резко изменится
13:47  03 ноября
На Закарпатье в горах нашли тела двух туристов из Винницкой области
03 ноября 2025, 21:50

Хотел проверить службы: в Ровно мужчина "заминировал" кинодворец: что известно

03 ноября 2025, 21:50
Иллюстративное фото
В Ровно 43-летний мужчина решил устроить проверку для экстренных служб. В пьяном состоянии он захотел сообщить о минировании заведения кулльтуры

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Мужчина позвонил по телефону на линию "102" и сообщил, что в Ровно заминирован кинодворец. Он также добавил, что сам находится неподалеку и имеет гранату. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, сотрудники взрывотехнического отдела ГУНП, кинологи и другие экстренные службы. Из помещения эвакуировали около 200 человек.

На территории кинодворца и рядом ни одного опасного предмета не нашли. При этом правоохранители заметили подозрительного мужчину. Уже во время общения он признался, что совершил вызов, чтобы проверить работу спецслужб.

"По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности следователь проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 259 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киеве признали виновным мужчину в ложном сообщении о готовящемся взрыве. За псевдоминирование мужчину приговорили к трем годам реального лишения свободы. С учетом предыдущего приговора срок составит 3,5 лет.

