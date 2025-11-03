16:48  03 листопада
03 листопада 2025, 21:50

Хотів перевірити служби: у Рівному чоловік "замінував" кінопалац: що відомо

03 листопада 2025, 21:50
У Рівному 43-річний чоловік вирішив влаштувати перевірку для екстрених служб. У п'яному стані він захотів повідомити про мінування закладу кулльтури

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Чоловік зателефонував на лінію "102" та повідомив, що в Рівному замінований кінопалац. Він також додав, що сам знаходиться неподалік та має гранату. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, кінологи та інші екстрені служби. З приміщення евакуювали близько 200 осіб.

На території кінопалацу та поряд жодного небезпечного предмету не знайшли. При цьому правоохоронці помітили підозрілого чоловіка. Уже під час спілкування він зізнався, що здійснив виклик, аби перевірити роботу спецслужб.

"За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності слідчий проводить досудове розслідування за ч. 1 ст. 259 КК України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.

мінування псевдомінування затримання Рівне
