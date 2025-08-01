Фото: полиция

ДТП произошло 31 июля примерно в 02:40 на автодороге Н-11 "Днепр – Николаев" вблизи города Баштанка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan, осуществлявший регулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где автобус перевернулся.

На время аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Шестеро из них, в том числе трое детей 7, 10 и 13 лет, получили травмы. Пострадавших доставили в больницы для обследования. В результате 13-летнего мальчика госпитализировали, а другие пострадавшие лечатся амбулаторно.

На месте спасатели предотвратили возгорание автобуса и помогли пассажирам забрать вещи.

Полицейские устанавливают все происшествия и причины аварии.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Полиция просит свидетелей аварии обращаться по тел. 067-828-51-00 или 102.

Напомним, 27 июля в Киевской области депутат одного из поселковых советов Обуховского района в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнего. Подросток получил тяжелые травмы. Депутата заключили под стражу.