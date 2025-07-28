Украинский телеведущий и военный стал спикером Минветеранов

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Украинский актер театра и кино, шоумен, телеведущий и ветеран Геннадий Попенко стал спикером Министерства по делам ветеранов Украины

Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает RegioNews.

После деоккупации Киевщины в 2022 году Геннадий Попенко добровольно пошел в армию. Служил солдатом, отражал дроновые и ракетные атаки, участвовал в разминировании, антидиверсионной работе и охране стратегических объектов. Прошел службу в 59-й отдельной мотопехотной бригаде и в резервном подразделении.

На Запорожском направлении возглавил мобильную группу "Культурного десанта" — инициативы, объединяющей военнослужащих творческих профессий для усиления морально-психологического состояния собратьев. Вместе с командой они проводили события на передовой – от лекций и кинопоказов до концертов и живых разговоров.

"Эта работа не героическая, но она необходима", - говорит Геннадий.

В 2024 году Геннадий получил травму колена.

После операции и длительного периода реабилитации занял должность спикера Минветеранов. Его задача состоит в содействии донесению государственной политики до ветеранов, формированию языка уважения и поддержки, а также работе над публичной коммуникацией и информированием о новых государственных сервисах.

Справка: Геннадий Попенко родился 16 июня 1979 года (Полтава, Украина).

Окончил Киевский институт театрального искусства. Начал телекарьеру на канале "Биз-TV", затем работал на "Интере" и других телеканалах.

Имеет более 20 лет опыта в телевидении и коммуникациях, вел социально важные темы на национальных телеканалах.

Летом 2022 года добровольно мобилизовался в ВСУ и приносил присягу, хотя сначала получал отказы, ведь его считали телеведущим, а не военным.