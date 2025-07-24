фото: поліція Рівненщини

У Рівному чоловік загинув під вантажівкою під час ремонту через обвал конструкції, що не витримала ваги

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівному розпочали досудове розслідування після трагічного випадку, що стався 23 липня близько 14:30 на території приватного підприємства по вулиці Михайла Старицького. Медики повідомили поліції, що на 52-річного чоловіка впала вантажівка, внаслідок чого він отримав смертельні травми.

Під час ремонту впала вантажівка

За інформацією слідства, потерпілий, житель Рівненського району, ремонтував вантажівку марки "ЗІЛ". Для підняття автомобіля він використовував домкрат і дерев’яні бруси, які згодом не витримали навантаження та обвалилися, після чого частина вантажівки впала на чоловіка. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

За фактом загибелі чоловіка у Рівному розпочато досудове розслідування

Відомо, що загиблий не мав офіційного працевлаштування. За фактом порушення правил безпеки під час робіт із підвищеною небезпекою, які спричинили смерть людини, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин трагедії та встановлення відповідальних.

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