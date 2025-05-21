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21 мая 2025, 15:29

В Ровенской области будут судить руководителей ТЦК – им грозит до 12 лет лишения свободы

21 мая 2025, 15:29
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили очередное расследование в отношении бывших руководителей Ровенских областного и районного территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Они способствовали уклонению мужчин от мобилизации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

В другом уголовном производстве эти же чиновники обвиняются в избиении подчиненного битой летом 2023 года. Таким образом, они пытались наказать его за намерение обратиться в правоохранительные органы.

"Видео инцидента, которое сами сняли должностные лица, стало основанием для масштабного расследования. В его пределах было разоблачено также незаконное обогащение экскеровщика областного ТЦК и СП и хранение наркотических веществ руководителем районного центра", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, фигуранты организовали схему помощи военнообязанным в незаконном избегании мобилизации. В общей сложности руководители ТЦК помогли избежать мобилизации ориентировочно 50 мужчинам.

В настоящее время оба фигуранта уволены с должностей. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины - препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

За предыдущие преступления им грозит до 12 лет тюрьмы, а новая квалификация предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, начальник ТЦК в Ровенской области может сесть на 8 лет за то, что помогал "уклонистам".

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