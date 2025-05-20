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20 мая 2025, 17:35

Масштабный пожар в Харькове: сгорела СТО

20 мая 2025, 17:35
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фото: ГСЧС Украины в Харьковской области
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Возгорание возникло поздно вечером 19 мая на станции технического обслуживания в Шевченковском районе Харькова. Чрезвычайники ликвидировали пожар

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Оказалось, что загорелось двухэтажное здание СТО: была угроза грузовым автомобилям. Пожарные спасли четыре грузовика. Площадь пожара составила около 400 квадратных метров.

Пожарно-спасательные подразделения ГСЧС ликвидировали огонь.

"Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15 мая в Немышлянском районе Харькова произошел масштабный пожар на СТО.

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