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28 апреля 2025, 22:45

Бросил гранату в гараж: на Харьковщине мужчина убил своего "оппонента"

28 апреля 2025, 22:45
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области задержали мужчину, который убил 25-летнего парня гранатой. Сейчас злоумышленник под стражей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении 47-летнему мужчине по фактам умышленного убийства и ношения, хранения, приобретения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным правоохранителей, 24 апреля 2025 года на территории гаражного кооператива в Богодухове между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Свидетелям удалось прекратить конфликт.

Однако через полчаса он вернулся уже с гранатой. Ручную гранату он бросил в гараж, где пострадавший был госпитализирован.

Напомним, ранее в Житомирской области был задержан подозреваемый в убийстве односельчанина. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов по голове. Пострадавший потерял сознание и умер до приезда медиков.

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