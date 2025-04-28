Фото: прокуратура

В Харьковской области задержали мужчину, который убил 25-летнего парня гранатой. Сейчас злоумышленник под стражей

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Сообщили о подозрении 47-летнему мужчине по фактам умышленного убийства и ношения, хранения, приобретения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения. Сейчас ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По данным правоохранителей, 24 апреля 2025 года на территории гаражного кооператива в Богодухове между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Свидетелям удалось прекратить конфликт.

Однако через полчаса он вернулся уже с гранатой. Ручную гранату он бросил в гараж, где пострадавший был госпитализирован.

Напомним, ранее в Житомирской области был задержан подозреваемый в убийстве односельчанина. Между двумя мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов по голове. Пострадавший потерял сознание и умер до приезда медиков.