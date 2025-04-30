Сын священника из Луцка получил 8 лет тюрьмы за грабеж

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В Луцке сын священник приговорен к 8 годам за грабеж электронной сигареты. Парень раньше уже имел судимость за кражу и находился на испытательном сроке

Об этом идет речь в сюжете ТРК "Аверс", передает RegioNews.

Отмечается, что 21-летний житель Луцка открыто украл из магазина электронную сигарету.

По данным правоохранителей, молодой человек взял электронную сигарету стоимостью 594 гривны с полки, спрятал ее в нижнее белье и, несмотря на просьбу продавца вернуть товар, вышел с ним из помещения.

В суде парень и его защитник настаивали, что преступное намерение возникло спонтанно, и он якобы вернул устройство в магазин. Адвокат утверждал, что обвиняемый бросил вейп на другую полку витрины, однако суд не поверил этой версии. Название изъятой электронной сигареты совпадало с наименованием в накладной предпринимателя.

Суд первой инстанции признал парня виновным, назначив 7,5 года заключения. К этому сроку прибавили еще полгода неотбытого наказания за прежнее преступление.

Апелляционный суд оставил приговор без изменений.

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