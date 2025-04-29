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29 апреля 2025, 00:14

В Одессе женщина набрала кредитов на полмиллиона и притворялась жертвой мошенников

29 апреля 2025, 00:14
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фото: полиция
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В Одессе разоблачили женщину, которая инсценировала мошенничество во избежание выплат по кредитам

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В январе этого года в полицию обратилась 43-летняя одесситка, заявив, что неизвестные якобы оформили на нее кредиты на сумму более полумиллиона гривен.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту мошенничества. В ходе расследования выяснилось, что ссуды оформляла сама заявительница. В течение 10 месяцев она заключила ряд кредитных договоров и микрозаймов в финансовых учреждениях на общую сумму более 431 тысяч гривен. С учетом начисленных процентов долг вырос до 556 тысяч гривен.

Оказавшись в тяжелом финансовом положении и не имея возможности выплачивать долги, женщина решила ввести в заблуждение правоохранителей, заявив о фиктивном мошенничестве.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили гражданке о подозрении в заведомо ложном сообщении о преступлении и даче ложных показаний, сопровождавшихся обвинением в тяжком преступлении.

Теперь женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Черниговщине осудили мошенника, который обманул троих военнослужащих более чем на 600 тысяч гривен.

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