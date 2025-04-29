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В Ровно по факту смерти младенца правоохранители проводят досудебное расследование

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

В ночь на 29 апреля на улице Кулика и Гудачека в Ровно местная жительница обнаружила новорожденного ребенка без признаков жизни, завернутого в покрывало у помойки.

Работники уголовного розыска оперативно установили мать девочки. С ней общаются правоохранители.

Тело младенца отправлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы и точного времени смерти.

Следователи открыли уголовное производство.

Напомним, в Хмельницком жена военного родила от другого мужа и выбросила малыша на помойку. По словам женщины, она боялась осуждения, потому что ее муж на войне пропал без вести в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что вечером 15 января в Хмельницком прохожие нашли новорожденного в пакете на мусорнике на улице Тернопольской.