Жахлива знахідка в Рівному: на смітнику виявили мертве немовля

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У Рівному за фактом смерті немовляти правоохоронці проводять досудове розслідування

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

У ніч на 29 квітня на вулиці Кулика і Гудачека в Рівному місцева жителька виявила новонароджену дитину без ознак життя, загорнуту в покривало біля смітників.

Працівники карного розшуку оперативно встановили матір дівчинки. З нею спілкуються правоохоронці.

Тіло немовляти відправлено в морг для проведення судово-медичної експертизи та точного часу смерті.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Хмельницькому дружина військового народила від іншого чоловіка й викинула малюка на смітник. За словами жінки, вона боялася людського осуду, бо її чоловік на війні зник безвісти в лютому 2024 році.

Раніше повідомлялося, що ввечері 15 січня у Хмельницькому перехожі знайшли новонароджену дитину в пакеті на смітнику на вулиці Тернопільській.