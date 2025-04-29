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В Коломне на Ивано-Франковщине из окна многоэтажки выпала девочка. В результате полученных травм ребенок скончался

Об этом местным СМИ сообщил руководитель сектора коммуникации полиции в области Андрей Яцкив, передает RegioNews.

Отмечается, что в понедельник, 28 апреля, около 16:40 в Коломне на Ивано-Франковщине из окна многоэтажки выпала девочка. В результате полученных травм ребенок умер.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Предварительно известно, что девушка 2012 года выпала из окна восьмого этажа.

Напомним, в марте в Здолбунове Ровенской области 5-летний мальчик выпал из окна.

Ранее в Полтавской области 14-летняя девушка упала из окна многоэтажки. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.