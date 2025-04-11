Драка подростков в поселке Ставище на Киевщине: полиция проводит проверку
Во время мониторинга соцприложений полиция обнаружила в одной из групп видео с дракой между двумя подростками
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Полицейские установили, что инцидент произошел в октябре 2024 года на одной из улиц поселка Ставище. Также установлены участники потасовки. Непосредственно в драке принимали участие 13-летний и 16-летний парни. Еще трое подростков фиксировали драку на мобильный телефон.
Полицейские проводят проверку, устанавливают и опрашивают участников происшествия. В дальнейшем будет предоставлена соответствующая правовая квалификация согласно действующему законодательству.
Напомним, 28 марта в городе Славутич на Киевщине избили двух подростков, одного из них госпитализировали.
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
За ночь и утро на Сумщине зафиксировано почти сотню взрывов
11 апреля 2025, 10:31Посылки с сюрпризом: на Николаевщине наркоторговец прятал психотропы в продуктах
11 апреля 2025, 10:21На дорогах Николаевщины запретили движение транспорта: перечень опасных участков
11 апреля 2025, 10:15Канада передала Украине 40 тысяч ракетных двигателей в авиаракеты CRV-7
11 апреля 2025, 10:09РФ атаковала Украину баллистикой и десятками ударных дронов: как отработала ПВО
11 апреля 2025, 10:00Оккупанты ударили по Николаевщине из артиллерии, — ОВА
11 апреля 2025, 09:45Трассу Одесса — Николаев парализовало из-за сильной вьюги
11 апреля 2025, 09:25В Черновцах от пневмонии скончался 11-летний мальчик: полиция возбудила уголовное дело
11 апреля 2025, 09:17Помощь пушистикам: в Киеве заработал цифровой сервис для бездомных животных
11 апреля 2025, 09:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию