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Во время мониторинга соцприложений полиция обнаружила в одной из групп видео с дракой между двумя подростками

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские установили, что инцидент произошел в октябре 2024 года на одной из улиц поселка Ставище. Также установлены участники потасовки. Непосредственно в драке принимали участие 13-летний и 16-летний парни. Еще трое подростков фиксировали драку на мобильный телефон.

Полицейские проводят проверку, устанавливают и опрашивают участников происшествия. В дальнейшем будет предоставлена соответствующая правовая квалификация согласно действующему законодательству.

Напомним, 28 марта в городе Славутич на Киевщине избили двух подростков, одного из них госпитализировали.