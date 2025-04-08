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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Около 6:00 32-летний водитель Renault Laguna не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с авто Volkswagen Golf под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП травмы получили оба водителя, а также 70-летняя и 39-летняя пассажирки Renault.

Пострадавших госпитализировали. К сожалению, старшая из пассажирок скончалась в реанимации.

Открыто уголовное производство. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

Напомним, 6 апреля на Житомирщине автомобиль врезался в дерево. Погибла пассажирка.