В Украине выросло потребление электроэнергии: граждан просят быть бережливыми

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По состоянию на утро 7 апреля уровень потребления электроэнергии в Украине был на 16% выше предыдущего рабочего дня

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает RegioNews.

Энергетики объясняют такой резкий скачок понижением температуры воздуха. Кроме того, из-за облачной погоды на всей территории Украины снизилась эффективность работы бытовых солнечных электростанций.

В "Укрэнерго" напоминают: сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Так что в период с 8:00 до 21:00 украинцев просят экономно потреблять электроэнергию. В частности, минимизировать пользование мощными электроприборами и избегать одновременного включения двух таких устройств.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, 5-7 апреля в Украину будет поступать холодный воздух арктического происхождения по северным направлениям.

Так, в выходные в Украине выпало около 30 сантиметров снега.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 7 апреля, ожидается небольшой снег, в отдельных регионах дождь, заморозки.