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В понедельник, 24 марта, на Украине ожидается облачная погода, сильные порывы ветра. На западе и севере пройдут дожди

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр , передает RegioNews.

"Облачно. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и в Черниговской и Сумской дожди, на остальной территории без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганской области, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 2-7° тепла, на востоке страны около 0°, днем 7-12° тепла, в западных и юго-западных областях 11-16°.

В Киеве и в Киевской области завтра облачно, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

Температура в столице ночью 3-5° тепла, днем 10-12°. В Киевской области ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

Напомним, по прогнозам синоптиков, нынешняя весна будет теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.