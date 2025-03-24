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24 марта 2025, 09:10

В Ровно столкнулись пикап и микроавтобус с пассажирами: есть пострадавшие

24 марта 2025, 09:10
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фото: Нацполиция
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ДТП с пострадавшими произошло в воскресенье вечером, 23 марта, в Ровно. На месте аварии работали правоохранители

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 20:00 на улице Киевской столкнулись пикап и микроавтобус, который осуществлял нерегулярные перевозки.

Из-за аварии на участке дороги было затруднено движение транспорта.

"В результате ДТП пострадали несколько человек: их обследуют медики. Следователь устанавливает все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Напомним, на Волыни автомобиль сбил 12-летнюю девочку на велосипеде.

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