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18 марта 2025, 10:23

В Запорожье правоохранители задержали вражеского агента, готовившего взрывчатку для совершения терактов

18 марта 2025, 10:23
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фото: Национальная полиция
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Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который по заказу спецслужб России готовил взрывные устройства для совершения терактов в Запорожье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

В ходе расследования стражи порядка установили, что 31-летний наркозависимый житель Запорожья с целью заработка начал сотрудничать с российской спецслужбой и согласился на совершение диверсионных действий на территории областного центра. Указания и инструкции от куратора мужчина получал через одного из мессенджеров.

Также фигурант завербовал и привлек к преступным действиям несколько человек из близкого окружения. Все они должны были стать исполнителями указаний российских спецслужб.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Напомним, РФ более 440 раз обстреляла населенные пункты в Запорожской области.

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