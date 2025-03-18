В Запорожье правоохранители задержали вражеского агента, готовившего взрывчатку для совершения терактов
Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали мужчину, который по заказу спецслужб России готовил взрывные устройства для совершения терактов в Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.
В ходе расследования стражи порядка установили, что 31-летний наркозависимый житель Запорожья с целью заработка начал сотрудничать с российской спецслужбой и согласился на совершение диверсионных действий на территории областного центра. Указания и инструкции от куратора мужчина получал через одного из мессенджеров.
Также фигурант завербовал и привлек к преступным действиям несколько человек из близкого окружения. Все они должны были стать исполнителями указаний российских спецслужб.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Напомним, РФ более 440 раз обстреляла населенные пункты в Запорожской области.