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21 февраля 2025, 03:52

Спрятался под одеялом в грузовике: на Волыни мужчина пытался нелегально попасть в Польшу

21 февраля 2025, 03:52
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фото: ГПСУ
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Ночью 20 февраля в пункте пропуска на Волыни пограничники задержали мужчину, попытавшегося незаконно попасть в Польшу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Житель города Владимир, чтобы обойти пограничный контроль, спрятался в спальном отсеке грузовика под одеялом. За рулем грузовика, который направлялся на выезд из Украины, находился гражданин Польши.

В отношении 53-летнего беглеца составили админпротокол. Водителю-дальнобойщику может грозить уголовная ответственность.

Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не погиб мужчина.

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