Спрятался под одеялом в грузовике: на Волыни мужчина пытался нелегально попасть в Польшу
Ночью 20 февраля в пункте пропуска на Волыни пограничники задержали мужчину, попытавшегося незаконно попасть в Польшу
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Житель города Владимир, чтобы обойти пограничный контроль, спрятался в спальном отсеке грузовика под одеялом. За рулем грузовика, который направлялся на выезд из Украины, находился гражданин Польши.
В отношении 53-летнего беглеца составили админпротокол. Водителю-дальнобойщику может грозить уголовная ответственность.
Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не погиб мужчина.
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