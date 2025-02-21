фото: ГПСУ

Ночью 20 февраля в пункте пропуска на Волыни пограничники задержали мужчину, попытавшегося незаконно попасть в Польшу

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Житель города Владимир, чтобы обойти пограничный контроль, спрятался в спальном отсеке грузовика под одеялом. За рулем грузовика, который направлялся на выезд из Украины, находился гражданин Польши.

В отношении 53-летнего беглеца составили админпротокол. Водителю-дальнобойщику может грозить уголовная ответственность.

Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали переправителей, из-за которых едва не погиб мужчина.