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13 февраля 2025, 00:39

В Хмельницком злоумышленник изнасиловал женщину, у которой требовал надуманные долги

13 февраля 2025, 00:39
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фото: полиция
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В Хмельницком взяли под стражу 27-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и вымогательстве денег

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Под предлогом надуманных долгов мужчина потребовал у жительницы города платить ему 10 тысяч гривен ежемесячно. Свои требования он сопровождал угрозами, преследованием, повреждением имущества. Во время одной из встреч злоумышленник изнасиловал женщину.

Правоохранители задержали злоумышленника. Ему объявили подозрение.

За совершенное фигуранту грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают всех соучастников злоумышленника.

Отмечается, что у мужчины уже были судимости за убийство, мошенничество и кражи, а также он имел широкие связи в криминальных кругах.

Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину за изнасилование 15-летней падчерицы. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

подозрение задержание вымогательство Хмельницкий изнасилование
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