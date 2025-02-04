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04 февраля 2025, 05:13

Во Львове будут судить застройщика за присвоение и растрату 22 миллиона гривен

04 февраля 2025, 05:13
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Глава жилищно-строительного кооператива завладел деньгами будущих владельцев квартир в доме, который так и не был построен. Свои деньги потеряли 29 человек

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В 2020 году фигурант возглавил кооператив, созданный для строительства многоэтажки в Винниках. Он заключал с людьми договоры, по которым они платили деньги на строительство и получение квартир в собственность. Однако вместо того, чтобы использовать эти средства по назначению, глава кооператива часть присвоил, а часть – растратил. В результате 29 человек, заплативших более 22 миллионов гривен, остались без жилья и без денег.

Сейчас досудебное расследование по делу завершено. Обвинительный акт направлен в суд. 38-летнему жителю Черновицкой области грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По решению суда, с целью возмещения ущерба, на имущество злоумышленника наложили арест.

Напомним, в Харьковской области чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог.

Львов суд присвоение застройщик растрата
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