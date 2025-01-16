В Киевской области произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе

фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Гостинично-ресторанном комплексе на улице Мира загорелась котельная. На месте спасатели эвакуировали пятерых посетителей заведения. Один из сотрудников, 50-летний мужчина, при попытке самостоятельно потушить огонь получил ожоги рук.

Пожарные ликвидировали пожар. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, утром 15 января на улице Крещатик в Киеве произошло возгорание в подземном кабельном коллекторе. Огонь потушили.