На Полтавщине будут греметь взрывы: где будет громко
Сегодня, 10 декабря, в Полтавской области будут греметь взрывы. В одном из районов региона работают саперы. Также ВСУ проводят обучающие стрельбы
Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин, передает RegioNews.
Он призвал местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.
"10 декабря на территории Лубенской общины запланированы учебные стрельбы, а в Кременчугском районе – технические взрывные работы", – говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине, вне населенных пунктов Днестровского района, взрывотехники обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101, которая не сдетонировала. Ее обезвредили.
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