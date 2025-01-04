фото: ГСЧС

ДТП произошло в субботу, 4 января, около 14:00 в селе Буковец Верховинского района

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, информирует RegioNews.

Легковушка выехала с дороги и перевернулась на крышу. Спасатели с помощью специнструментов деблокировали 28-летнего водителя, которого зажало в конструкциях авто и передали медикам.

Также спасатели отсоединили клеммы аккумуляторной батареи, чтобы не допустить возгорания легковушки.

Напомним, ночью 2 января на трассе под Николаевом столкнулись два автомобиля. Погибли три человека, еще два пострадали.