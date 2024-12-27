В Днепре легковушка врезалась в электроопору: столб упал на авто, водителя вытаскивали спасатели
ДТП произошло 26 декабря около 21:00 на улице Зеркальная, что в Чечелевском районе Днепра
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Водитель легковушки Daewoo Nubira, вероятно, не справился с управлением, в результате чего влетел в электроопору. Столб рухнул на авто, из-за чего водитель был заблокирован в поврежденной машине.
Спасатели с помощью аварийного оборудования деблокировали травмированного 30-летнего мужчину и передали медикам. Его госпитализировали.
Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.
Напомним, вечером 25 декабря на Волыни легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водителя выбросило из авто, также пострадала пассажирка.
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