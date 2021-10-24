На Ровенщине во время получения взятки задержали военнослужащего

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Правоохранители задержали старшего инструктора одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки области на получении взятки в размере 600 долларов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Западного региона.

Так, по версии следствия, мужчина требовал деньги за оформление документов на прохождение военной службы в одной из частей в области.

Следствие установило, что мужчина требовал 600 долларов за содействие в заключении контракта на военную службу в воинской части области. Военнослужащего задержали именно на получении неправомерной выгоды", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине подозрения и избрании ему меры пресечения. Также его собираются отстранить от должности.

Подозреваемому грозит заключение на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители разоблачили двух сотрудников Государственного бюро расследований "на горячем" во время получения денег.