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08 ноября 2021, 12:15 5

В Запорожской области пенсионер дома попал в ловушку

08 ноября 2021, 12:15 5
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из открытых источников
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В Мелитополе пенсионер случайно застрял между стеной и водопроводной трубой в собственной квартире

В Службу спасения поступило сообщение, что на улице Интеркультурной пенсионеру понадобилась помощь спасателей.

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДСНС находясь в квартире, 73-летнему мужчине стало плохо, вследствие чего он начал падать и застрял между стеной и водопроводной трубой.

Спасатели с помощью шанцевого инструмента изъяли пострадавшего из ловушки и передали медикам.

Напомним, 22 сентября на Житомирщине по неизвестным причинам скончались мать и ее двое дочерей.

ГСЧС пенсионеры спасатели медицина

 
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