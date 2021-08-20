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20 августа 2021, 10:31 459

На кладбище в Кривом Роге вандал изуродовал памятники и кресты

20 августа 2021, 10:31 459
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Фото: из открытых источников
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В Кривом Роге патрульные задержали 25-летнего мужчину, который изуродовал надгробные кресты и памятники на кладбище "Бажаново"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Кривого Рога.

Правоохранители обнаружили вандала на бульваре Маршала Василевского, который бросился наутек, как только увидел патрульных.

После длительного преследования патрульные остановили мужчину и задержали его. Личность предполагаемого злоумышленника установили. Им оказался 25-летний местный житель.

Через некоторое время на место прибыл заявитель и начальник кладбища, которые сообщили, что именно этот гражданин ломал кресты на кладбище.

Сам беглец информацию подтвердил и сказал, что совсем не жалеет о содеянном", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Николаевщине вандал осквернил более 100 могил на сельском кладбище.

расследование полиция памятник Кривой Рог кладбище

 
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