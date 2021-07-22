Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась

Авария на ровенском химическом предприятии обошлась без жертв, пострадавших и серьезного загрязнения окружающей среды – но оставила по себе несколько неприятных вопросов.

Авария на ровенском химическом предприятии обошлась без жертв, пострадавших и серьезного загрязнения окружающей среды – но оставила по себе несколько неприятных вопросов.

ГСЧС в Ровенской области

В Ровно на предприятии "РовноАзот" произошла утечка нитрозных газов, которая напугала горожан своим "лисьим хвостом". RegioNews разобрался в причинах аварии, напомнил о подобных инцидентах на других предприятиях азотного холдинга в Украине и объяснил, почему персона владельца этого бизнеса может в дальнейшем сыграть свою негативную роль.

"Лисий хвост" над Ровно: что это было

В 16:50 21 июля в небе над Ровно появилось оранжевое облако. Появилось оно в районе предприятия "РовноАзот", что означало нештатную ситуацию на местном химическом предприятии. Вскоре стало известно, что причиной появления "лисьего хвоста" стала разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. Вследствие разгерметизации произошел выброс в воздух определенного количества нитрозных газов, NO 2 . Собственно говоря, диоксид азота именно так и называют – "лисий хвост", за характерные цвет и форму выбросов.

Диоксид азота – штука опасная и даже ядовитая. При вдыхании "лисьего хвоста" можно получить задержку дыхания и отек легких. Кроме того, взаимодействуя с водой, NO 2 вызывает так называемые "кислотные дожди". Впрочем, весь вопрос, как всегда в таких случаев – в концентрации вещества.

В ГСЧС сообщили, что на 17:10 на территории завода уровень диоксида азота не превышал показатель 0,8 мг/м3. Тогда как, согласно нормам, предельно допустимая концентрация на территории предприятия – аж 1,5 мг/м3. Несмотря на это, горожанам посоветовали закрыть окна, чтобы лишний раз не подвергать себя опасности. Впрочем, ситуация завершилась благополучно – проблему быстро устранили, пострадавших от "лисьего хвоста" не было обнаружено. Но на этом история не завершилась.

А если бы не соцсети?

Дело в том, что, помимо собственно технологического процесса, в инциденте на "РовноАзоте" оказался еще один, значительно более неприятный фактор. О котором шла речь на совещании соответствующих структур и местных властей в тот же вечер.

Стало известно, что ровенская полиция узнала об инциденте через час, в 17:50. Причем узнала из-за того, что на номер 102 позвонил неизвестный и сообщил о "взрыве". Бойцы ГСЧС получили информацию об инциденте на "РовноАзоте" раньше, но – из соцсетей! И решили отправить технику на место аварии, о которой, впрочем, никакой официальной информации не получали.

Такая ситуация возмутила городского голову Ровно Александра Третьяка. Он выразил надежду, что этот момент "станет предметом серьезного расследования". Руководитель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный пошел дальше – и заподозрил руководство "РовноАзот" в попытке скрыть аварию. Конечно, по понятным причинам это сделать было непросто (оранжевое облако в небе быстро заметили жители Ровно), но других реалистичных объяснений тому невероятному факту, что спецслужбы узнают об инциденте фактически случайно, пока не найдено.

Впрочем, руководству завода еще придется явиться на заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и там дать ответы на вопросы, которые прозвучали и от руководства города, и от силовых/спасательных структур. А по итогам расследования возможно, и понести какое-то наказание.

Не первый звоночек. И не последний?

Руководство "РовноАзот" в своих свежих комментариях в оправдание заявило, что такой инцидент случился едва ли не впервые за двадцать последних лет. Это правда – но не вся.

Дело в том, что ровенское химическое предприятие входит в состав OSTCHEM Holding. Эта компания объединяет четыре профильных завода на территории Украины (а также предприятие в Эстонии). Кроме "РовноАзот", это заводы "Азот" в Черкассах и Северодонецке, а также "Концерн Стирол", который сейчас находится на оккупированной территории, в Горловке. Так вот, на других предприятиях холдинга недавно случались неприятные инциденты, которые могли грозить серьезными последствиями.

По крайней мере, в 2018 году, когда был обесточен северодонецкий "Азот", председатель Луганского энергетического объединения Владимир Грицай заявлял, что дело может обернуться катастрофой уровня чернобыльской. А уже в марте текущего года на заводе в Северодонецке произошла схожая с ровенской ситуация – авария на трубопроводе. Тогда обошлось без "лисьих хвостов", но пострадало два человека, 42-летний слесарь попал в реанимацию.

Были претензии и к черкасскому "Азоту" – 2018 года, когда массово отравились дети в школе №8. Впрочем, руководство тамошнего завода выступило с заявлением, что на территории предприятия все цеха и технологические службы работали в штатном режиме, никакого превышения предельной допустимой концентрации соответствующих веществ не зафиксировано. А расследование инцидента так ничем и не завершилось – истинные причины отравления до сих пор неизвестны.

Еще одним важным нюансом является персона владельца компании OSTCHEM. Это олигарх Дмитрий Фирташ, которому сейчас немного не до дел на собственных азотных предприятиях. Фирташ продолжает борьбу с австрийским правосудием за то, чтобы не попасть в руки американского правосудия (Верховный суд Австрии еще в июне 2019 года разрешил экстрадицию украинского олигарха в США, где его очень хотят видеть в деле о коррупции). Поэтому вряд ли на украинских заводах OSTCHEM будут всерьез вкладываться в модернизацию инфраструктуры в то время, когда владелец находится в такой неопределенной ситуации.

Российский фактор

А, кроме собственно аварий, есть и фактор войны. В июле 2020 года на Луганщине правоохранители поймали российского диверсанта, который должен был устроить взрыв на северодонецком заводе "Азот". 3,5 тысячи тонн аммиака в двух цистернах – цель завербованного на территории "ЛНР" украинца.

Напомним, что в августе 2013 года на другом фирташевском химпредприятии, "Концерн Стирол", произошла авария – опять же, разгерметизация трубопровода – в результате которой в воздух попало "всего лишь" 600 кг аммиака. Но при этом погибло 6 и пострадало 26 человек.

Итак, как видим, трубопроводы на украинских заводах OSTCHEM являются действительно слабым местом. А дополнительные факторы могут повлечь очень серьезные последствия во время одной из очередных аварий на украинских азотных заводах Фирташа.