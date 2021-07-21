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21 июля 2021, 13:44 884

Глава МВД назвал предварительную причину аварии на "Ривнеазоте"

21 июля 2021, 13:44 884
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Фото из открытых источников
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В Министерстве внутренних дел назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно

Как заявил глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства 21 июля, это - несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, пишет RegioNews.

По его словам, предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.

"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", - заявил Монастырский.

Напомним, 20 июля на "Ривнеазоте" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.

Ровно

 
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