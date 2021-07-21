Глава МВД назвал предварительную причину аварии на "Ривнеазоте"
В Министерстве внутренних дел назвали предварительную причину аварии на химическом заводе под Ровно
Как заявил глава МВД Денис Монастырский на заседании правительства 21 июля, это - несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, пишет RegioNews.
По его словам, предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта с заменой трубопровода не было.
"Поэтому предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии", - заявил Монастырский.
Напомним, 20 июля на "Ривнеазоте" произошла авария – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы.