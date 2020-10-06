В "Слуге народа" анонсировали новую редакцию закона об СБУ
СБУ хотят лишить полномочий расследовать экономические преступления
СБУ хотят лишить полномочий расследовать экономические преступления
В Верховной Раде готовят к регистрации новую редакцию законопроекта о деятельности Службы безопасности Украины.
Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала ZIK, информирует RegioNews.
"Готовится к регистрации новая редакция закона (законопроекта, – ред.) о Службе безопасности Украины, и вот как раз экономические функции, расследование экономических преступлений в СБУ не будет", - отметила депутат.
Она добавила, что эти функции перейдут под Бюро экономической безопасности, "что должно стать более аналитическим органом, чем силовым".
Напомним, СБУ отчиталась о закрытии перед выборами нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов.
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять президентскую партию на Волыни
Колонны Рината. Где и как Ахметов обустраивает горизонталь в базовых регионах своей бизнес-империи