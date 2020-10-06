В "Слуге народа" анонсировали новую редакцию закона об СБУ

СБУ хотят лишить полномочий расследовать экономические преступления

СБУ хотят лишить полномочий расследовать экономические преступления

Фото: Слуга народа / Facebook

В Верховной Раде готовят к регистрации новую редакцию законопроекта о деятельности Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала ZIK, информирует RegioNews.

"Готовится к регистрации новая редакция закона (законопроекта, – ред.) о Службе безопасности Украины, и вот как раз экономические функции, расследование экономических преступлений в СБУ не будет", - отметила депутат.

Она добавила, что эти функции перейдут под Бюро экономической безопасности, "что должно стать более аналитическим органом, чем силовым".

Напомним, СБУ отчиталась о закрытии перед выборами нескольких сетей пророссийских интернет-агитаторов.