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31 июля 2020, 13:24 1

На Ровенщине в одном из районов усиливают карантин

31 июля 2020, 13:24 1
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Ограничения связаны с увеличением заболеваемости COVID-19
Ограничения связаны с увеличением заболеваемости COVID-19
Фото: из открытых источников
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На внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Ровенской области решили ужесточить карантинные мероприятия в Костопольском районе.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

Так, на территории района на протяжении следующих семи дней запрещается:

  • проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • работа развлекательных заведений и деятельность субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках и деятельности по оказанию услуг с выполнением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном, внутрирайонном сообщении;
  • работа вещевых и продуктовых рынков, точек продажи иностранных товаров.

Главным управлением Госпродспоживслужби и Нацполиции области, районным администрациям и органам местного самоуправления поручено значительно усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий населением и руководителями учреждений, организаций и заведений, в частности, общественного питания, стоматологии, транспорта, рынков, парикмахерских, косметических кабинетов.

Напомним, что за последние сутки в Украине наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве - 110, во Львовской области - 147 и в Ивано-Франковской области - 111.

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