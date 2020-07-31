На Ровенщине в одном из районов усиливают карантин

Ограничения связаны с увеличением заболеваемости COVID-19

Ограничения связаны с увеличением заболеваемости COVID-19

Фото: из открытых источников

На внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Ровенской области решили ужесточить карантинные мероприятия в Костопольском районе.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА.

Так, на территории района на протяжении следующих семи дней запрещается:

проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

работа развлекательных заведений и деятельность субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и тому подобное), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках и деятельности по оказанию услуг с выполнением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси, в пригородном, внутрирайонном сообщении;

работа вещевых и продуктовых рынков, точек продажи иностранных товаров.

Главным управлением Госпродспоживслужби и Нацполиции области, районным администрациям и органам местного самоуправления поручено значительно усилить контроль за соблюдением карантинных мероприятий населением и руководителями учреждений, организаций и заведений, в частности, общественного питания, стоматологии, транспорта, рынков, парикмахерских, косметических кабинетов.

Напомним, что за последние сутки в Украине наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве - 110, во Львовской области - 147 и в Ивано-Франковской области - 111.