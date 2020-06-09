Нарубил на 15 миллионов: лесничий на Житомирщине незаконно уничтожил здоровые деревья

Это делалось якобы под видом санитарных работ

Это делалось якобы под видом санитарных работ

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.

Правоохранители сообщили, что лесничий одного из лесхозов Житомирской области обвиняется в пособничестве "черным лесорубам".

Мужчину уличили в ряде преступлений, в том числе служебных, связанных с незаконной вырубкой леса. Своими противоправными действиями мужчина причинил государству ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в течение 2016 года чиновник внес заведомо ложные сведения в служебной документации о расчистке леса, в том числе к лесорубным билетам, поэтому при его содействии под видом санитарных работ на определенных участках вырубались здоровые деревья. Общая сумма причиненного государству ущерба составила свыше 15 млн гривен.



Обвинительный акт в уголовном производстве по указанным выше преступлениям направлено в суд. По действующему законодательству фигуранту может грозить от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с наложением штрафных санкций.

Ранее сообщалось, полиция задержала трех подозреваемых в грабіжках магазинов в Коростышевском, Пулинському и Романовском районах Житомирской области.