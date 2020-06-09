Нарубил на 15 миллионов: лесничий на Житомирщине незаконно уничтожил здоровые деревья
Следователи управления ГУНП Житомирщины завершили досудебное расследование противоправных действий главного лесничего одного из лесхозов области.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Нацполицию.
Правоохранители сообщили, что лесничий одного из лесхозов Житомирской области обвиняется в пособничестве "черным лесорубам".
Мужчину уличили в ряде преступлений, в том числе служебных, связанных с незаконной вырубкой леса. Своими противоправными действиями мужчина причинил государству ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в течение 2016 года чиновник внес заведомо ложные сведения в служебной документации о расчистке леса, в том числе к лесорубным билетам, поэтому при его содействии под видом санитарных работ на определенных участках вырубались здоровые деревья. Общая сумма причиненного государству ущерба составила свыше 15 млн гривен.
Обвинительный акт в уголовном производстве по указанным выше преступлениям направлено в суд. По действующему законодательству фигуранту может грозить от 2 до 5 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с наложением штрафных санкций.
Ранее сообщалось, полиция задержала трех подозреваемых в грабіжках магазинов в Коростышевском, Пулинському и Романовском районах Житомирской области.