В Житомире закрыли отделение роддома - опять коронавирус

Инфицирован один из врачей медучреждения

Инфицирован один из врачей медучреждения

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В Житомирском областном перинатальном центре закрыли на карантин родильное отделение из-за инфицирования коронавирусом одного из врачей медучреждения.

Как передает RegioNews, об этом рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

Обнаружен один случай инфицирования COVID-19 врача (перинатального центра). Она сейчас находится на амбулаторном лечении, состояние удовлетворительное. Родильное отделение закрыто на карантин. Все обнаруженные контактные лица проверяются", - отметил он.

По его словам, рожениц из перинатального центра направили в родильное отделение центральной городской больницы №1. Начуправления отметил, что случаев инфицирования COVID-19 среди пациенток медицинского учреждения не выявлено.

Напомним, всего на Житомирщине COVID-19 подтвердили у 187 медицинских работников. В частности, 4 новых случая обнаружили в областной клинической больнице и 2 - в областной психиатрической больнице.

Ранее сообщалось, что больше всего новых случаев за минувшие сутки зарегистрировано во Львовской области - 49, Закарпатской - 39, Житомирской области - 38.