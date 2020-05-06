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06 мая 2020, 12:50 9

В Кабмине объяснили решение майнить криптовалюту в "Энергоатоме”

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06 мая 2020, 12:50 9
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Майнинговую ферму готовятся запустить на Запорожской АЭС 
Фото: Facebook Енергоатом
Майнинговую ферму готовятся запустить на Запорожской АЭС 

В Кабмине заявили, что решение майнить криптовалюту на базе “Энергоатома” приведет не к убыткам отрасли, а к повышению прибыльности.

Пояснение опубликовало Министерство энергетики и защиты окружающей среды, сообщает RegioNews.

В Минэкоэнерго утверждают, что одним из следствий пандемии коронавируса стал переизбыток производства атомной электроэнергии. И в данном случае у правительства есть два варианта действий: искусственное поддержание мощностей украинских АЭС или же поиск новых рынков сбыта.

В Министерстве энергетики считают, что первый способ - наследие советской системы, он чреват коррупционными рисками. Тогда как майнинг криптовалюты на дешевой атомной энергии позволит сохранить объемы производства и заработать дополнительные деньги.

Таким образом чиновники надеются "трансформировать пассив в актив”. Кроме того, в правительстве объяснили, что придерживаются объявленного президентом курса на диджитализацию. Обвинения в намеренном сокращении работы атомной отрасли в Кабмине назвали манипуляциями.

Сейчас Минэкоэнерго рассматривает возможность запуска Центра обработки данных (ЦОД) в Энергодаре при самой большой в Украине Запорожской АЭС. Это будет своеобразная майнинговая ферма. Мощность ЦОД должна достигать 1000 МВт - это сопоставимо с мощностью одного энергоблока.

В дальнейшем такие центры при АЭС планируют перевести на самоокупаемость.

Тем временем на "Энергоатоме” утверждают, что уже терпят убытки из-за излишка продукции. Так, сегодня долги госпредприятия составляют 16 млрд гривен.

Напомним, ранее народный депутат Гео Лерос раскритиковал министерский приказ об изучении возможной майнинга криптовалюты на базе АЭС.


Энергоатом Минэкоэнерго экономика электроэнергия
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