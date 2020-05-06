В Кабмине объяснили решение майнить криптовалюту в "Энергоатоме”
В Кабмине заявили, что решение майнить криптовалюту на базе “Энергоатома” приведет не к убыткам отрасли, а к повышению прибыльности.
Пояснение опубликовало Министерство энергетики и защиты окружающей среды, сообщает RegioNews.
В Минэкоэнерго утверждают, что одним из следствий пандемии коронавируса стал переизбыток производства атомной электроэнергии. И в данном случае у правительства есть два варианта действий: искусственное поддержание мощностей украинских АЭС или же поиск новых рынков сбыта.
В Министерстве энергетики считают, что первый способ - наследие советской системы, он чреват коррупционными рисками. Тогда как майнинг криптовалюты на дешевой атомной энергии позволит сохранить объемы производства и заработать дополнительные деньги.
Таким образом чиновники надеются "трансформировать пассив в актив”. Кроме того, в правительстве объяснили, что придерживаются объявленного президентом курса на диджитализацию. Обвинения в намеренном сокращении работы атомной отрасли в Кабмине назвали манипуляциями.
Сейчас Минэкоэнерго рассматривает возможность запуска Центра обработки данных (ЦОД) в Энергодаре при самой большой в Украине Запорожской АЭС. Это будет своеобразная майнинговая ферма. Мощность ЦОД должна достигать 1000 МВт - это сопоставимо с мощностью одного энергоблока.
В дальнейшем такие центры при АЭС планируют перевести на самоокупаемость.
Тем временем на "Энергоатоме” утверждают, что уже терпят убытки из-за излишка продукции. Так, сегодня долги госпредприятия составляют 16 млрд гривен.
Напомним, ранее народный депутат Гео Лерос раскритиковал министерский приказ об изучении возможной майнинга криптовалюты на базе АЭС.
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