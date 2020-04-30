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30 апреля 2020, 12:28 8

"Жилпромстрой" снова хочет взыскать с Николаевского аэропорта 43 млн грн

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30 апреля 2020, 12:28 8
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Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 21 мая
Фото: КП "Николаевский международный аэропорт"
Рассмотрение кассационной жалобы назначено на 21 мая

У КП "Николаевский международный аэропорт" строительная компания хочет через суд взыскать 43 миллиона гривен. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мой город.

Так, строительная компания "Жилпромстрой" подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины, в которой просит взыскать деньги за выполненный ремонт здания аэровокзала.

Еще в 2018 году Хозяйственный суд Николаевской области принял к рассмотрению иск ЧАО "Строительная компания "Жилпромстрой-8" против коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" из-за задолженности за выполненные работы.

Позже аэропорт подал апелляцию на решение Хозяйственного суда Николаевской области, который постановил взыскать с КП "Николаевский международный аэропорт" 39,8 миллионов в пользу компании "Жилпромстрой-8", для того, чтобы защитить честь и средства аэропорта.

В феврале 2020 Николаевский аэропорт выиграл суд у компании "Жилпромстой-8", которая требовала.

После этого строительная компания обратилась с кассацией в Верховный суд с требованием отменить постановление Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда, а решение Хозяйственного суда Николаевской области, который обязал аэропорт вернуть деньги "Жилпромстрою-8", оставить в силе.

Верховный суд принял решение не отменять постановление Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда, но в то же время постановил открыть кассационное производство по кассационной жалобе "Строительной компании "Жилпромстрой-8" на постановление Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Рассмотрение кассационной жалобы в заседании Верховного Суда Кассационного хозяйственного суда назначено на 21 мая 2020.


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