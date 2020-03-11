Маршрут "под кайфом”: в Хмельницком пассажиров возил наркоман

В Хмельницком задержали водителя городского автобуса, который управлял общественным транспортом в состоянии наркотического опьянения

Фото: Pixabay

В Хмельницком задержали водителя городского автобуса, который управлял общественным транспортом в состоянии наркотического опьянения

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Голос Украины”.

На одной из улиц Хмельницкого патрульные остановили автобус для проверки. Поведение водителя показалось им подозрительным. Мужчине провели все необходимые в такой ситуации исследование и обнаружили, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

Правоохранители забрали у водителя права и сняли его с маршрута. На мужчину составили протокол.

Как писали RegioNews ранее, работники одного из частных медицинских центров в Полтавской области, которые специализируются на помощи наркозависимым, продавали психотропные и наркотические вещества и наживали на этом состояние.