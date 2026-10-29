В Коломне авто полиции охраны наехало на собаку

Фото: kyivpatrol

В Коломне на окраине города служебный автомобиль полиции охраны наехал на собаку. Видео инцидента распространяется в социальных сетях. Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия и оценить действия правоохранителей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, наряд реагирования направлялся на вызов, когда собака внезапно выбежала на проезжую часть сбоку автомобиля.

Животное живое, ему оказывают необходимую помощь. Полицейские поддерживают связь с владельцем собаки и способствуют организации ее дальнейшего осмотра и лечения.

О результатах проверки полиция обещает сообщить дополнительно.

Напомним, что полиция проверяет сообщения о возможном жестоком обращении с лошадью в селе Микуличин Ивано-Франковской области. По словам заявительницы, мужчина заставлял хромое животное тянуть древесину вблизи железнодорожной станции.