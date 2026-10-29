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29 октября 2026, 17:58

На Прикарпатье мужчина потерял более 350 тысяч гривен из-за фейковой верификации профиля

29 октября 2026, 17:58
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Фото: полиция Ивано-Франковской области
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Житель Ивано-Франковской области потерял более 350 тысяч гривен после того, как поверил сообщению о якобы обязательной верификации профиля на интернет-платформе. Мошенники предложили ему загрузить приложение и перейти по ссылке

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, 23 октября мужчина разместил объявление о продаже автомобиля на одной из интернет-платформ. Впоследствии в мессенджере он получил сообщение о якобы новых правилах верификации, которые должны были действовать с 1 октября.

Для прохождения проверки мужчине предложили загрузить приложение и перейти по отправленной ссылке. Он выполнил все указания, а также приложил банковскую карту к телефону. После этого с его счета списали более 350 тысяч гривен.

Чтобы сделать схему более убедительной, после прохождения так называемой верификации мошенники позвонили позвонившему из номера, который отображался на экране как банковский.

По этому факту следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество.

Полиция призывает не переходить по подозрительным ссылкам, не устанавливать неизвестные приложения и не прикладывать банковские карты к телефону по требованию незнакомцев.

Правоохранители также напоминают: если звонит якобы работник банка, следует завершить разговор и самостоятельно позвонить по официальному номеру, указанному на карточке. Отображение банковского номера во время входящего вызова не гарантирует, что звонит по телефону настоящий работник учреждения.

Если вы заметили подозрительное списание средств, нужно немедленно заблокировать карточку и сообщить полицию по номеру 102.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

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