В Днепре из-за атаки БпЛА загорелось общежитие училища

Фото: ГСЧС

В Днепре в результате российской атаки беспилотника возник пожар в общежитии местного училища. Предварительно пострадали две девушки в возрасте 15 и 16 лет — у них диагностировали острую реакцию на стресс

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

"В Днепре в результате вражеской атаки БпЛА возник пожар в общежитии местного училища", - сообщили в ГСЧС.

Медики предоставили подросткам необходимую помощь.

Пожар возник на последнем этаже пятиэтажного здания. Горели две комнаты.

К ликвидации возгорания привлекли 31 спасателя и девять единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что с вечера и ночью 28 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Избивали беспилотниками, артиллерией, авиабомбой и ракетой.