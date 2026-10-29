$140 тысяч за разрешение на застройку: в Луцке будут судить депутата

Фото иллюстративное

Перед судом предстанет депутат Луцкого городского совета, обвиняемый в получении неправомерной выгоды при содействии в строительстве многоквартирного жилого дома

Об этом сообщило НАБУ, передает RegioNews .

Как установило следствие, два депутата Волынского областного совета, возглавлявшие депутатские фракции. В сговоре с двумя руководителями фракций городского совета обратились к пользователю земельного участка в Луцке — бывшему народному депутату Украины — с просьбой предоставить неправомерную выгоду.

По версии следствия, из общей суммы 110 тысяч долларов должны получить фигуранты и другие депутаты областного совета, еще 30 тысяч долларов назначались двум руководителям депутатских фракций горсовета.

Депутаты должны были принять решения, которые создали бы законные основания для строительства многоквартирного жилого дома в Луцке.

Обвинение должно быть доказано в суде. В соответствии с принципом презумпции невиновности лицо считается невиновным, пока его вину не установит обвинительный приговор суда.

Напомним, что в Одесской области в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего председателя сельского совета Березовского района, подозреваемого в служебной халатности.