В Харькове водитель ездил с поддельным удостоверением: ему сообщили о подозрении

Фото: полиция Харьковской области

В Харькове 31-летний мужчина подозревается в использовании поддельного водительского удостоверения. Документ обнаружили патрульные, остановившие автомобиль в Слободском районе города в октябре

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Во время проверки документов мужчина предоставил водительское удостоверение, которое, по результатам проверки, не соответствовало установленным образцам официальных документов.

Как установили в ходе досудебного расследования, в 2025 году мужчина приобрел поддельный документ у неустановленного за деньги. В дальнейшем он использовал удостоверение для вождения.

Дознаватели отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №1 при процессуальном руководстве прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – использование заведомо подложного документа.

Досудебное расследование продолжается. Вину подозреваемого должен установить суд.

Напомним, в Ровно бывший судья предстанет перед судом из-за "липовой" справки. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к подделке документов.