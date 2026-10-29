В Кривом Роге предстанет перед судом водитель, который в нетрезвом состоянии стал виновником ДТП

Фото: полиция Днепропетровской области

В Кривом Роге направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего водителя, обвиняемого в дорожно-транспортном происшествии в состоянии опьянения

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 4 июля около 16:00 в Долгинцевском районе города.

По данным следствия, водитель автомобиля Kia Sorento выехал на нерегулируемый перекресток и столкнулся с автомобилем "Москвич". Им руководил 59-летний мужчина, двигавшийся по главной дороге.

В результате столкновения водитель "Москвича" и его пассажирка получили тяжелые телесные повреждения.

Полицейские установили обстоятельства аварии и собрали доказательства в ходе досудебного расследования.

28 октября следователи направили обвинительный акт в суд. Действия водителя квалифицировали по части 2 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии опьянения, если это повлекло за собой тяжелые телесные повреждения.

Напомним, количество пострадавших в результате столкновения легковушки и рейсового автобуса в Тернопольской области возросло до 14. На месте погибла 23-летняя водитель автомобиля.