Собирала данные о военных объектах и перемещениях техники: харьковчанку приговорили к 15 годам

Фото: Офис Генерального прокурора

65-летнюю жительницу Харькова приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. По данным прокуратуры, женщина передавала российской военной разведке информацию о производстве беспилотников

Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2024 году российская военная разведка завербовала женщину, работавшую уборщицей. По заданию куратора она собирала сведения об украинских военных объектах и передавала их российской стороне.

В частности, харьковчанка сообщала о производстве беспилотников и тренировочном центре украинских военных. Также она подтверждала ракетные удары по этим объектам, фотографировала и передавала информацию о перемещении военной техники.

Отчеты куратору женщина посылала через Telegram. В октябре 2024 года она была задержана после выполнения очередного задания.

Прокуроры Ровенской областной прокуратуры доказали ее вину в государственной измене по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Суд назначил ей 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб , готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.