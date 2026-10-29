В Ровенской области обезвредили боевую часть русского дрона

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В Ровенском районе полицейские взрывотехники обезвредили боевую часть российского реактивного беспилотника, упавшую неподалеку от частного дома после поражения силами противовоздушной обороны

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, после поражения вражеского БПЛА его боевая часть отделилась от корпуса и упала вблизи частного домовладения.

На место прибыли взрывотехники полиции Ровенской области. Специалисты разрядили боеприпас и привели его в безопасное состояние, после чего транспортировали на временную взрывную площадку, где боевую часть контролируемо уничтожили.

Полиция призывает граждан не приближаться к подозрительным или взрывоопасным предметам и не прикасаться к ним. О таких находках следует немедленно сообщать по номерам 102 или 101.

Напомним, в Одессе спасатели и взрывотехники обезвредили российский беспилотник , попавший в 24-этажный жилой дом и застрявший в фасаде на уровне 15 этажа.