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29 октября 2026, 21:16

Россия атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: есть погибшие и раненые дети

29 октября 2026, 21:16
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Фото: Днепропетровская ОВА
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В течение 29 октября российские войска почти 40 раз атаковали беспилотниками и артиллерией четыре района Днепропетровской области. Погибли 14 человек в результате удара по железнодорожному вокзалу Днепра, еще 18 человек получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews.

В Днепре повреждены железнодорожный вокзал, предприятие и общежитие. В городе пострадали 14 человек. Шесть из них, в том числе 11-летний мальчик, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В Днепровском районе в результате обстрелов повреждены инфраструктура и частный дом.

В Павлограде российские удары повредили магазин, частный дом, автомобиль и инфраструктуру. Ранения получили 40-летняя женщина и 15-летняя девушка. Они будут лечиться амбулаторно.

На Никопольщине под ударами находились райцентр, Марганецкая, Красногригорьевская и Покровская общины. Там повреждены инфраструктура, многоквартирный дом и хозяйственная постройка.

На Синельниковщине русские войска атаковали Покровскую общину. В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух мужчин в возрасте 52 и 77 лет.

Напомним, что в Днепре в результате российской атаки беспилотника возник пожар в общежитии местного училища. Предварительно пострадали две девушки в возрасте 15 и 16 лет — у них диагностировали острую реакцию на стресс.

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Россия Днепропетровская область атака артиллерия дроны
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